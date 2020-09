Coronaproof Made’s Powerweekend via livestream: ‘Wij zijn heel blij dat we weer mogen’

Tijdens deze coronaproof Test & Tune versie van Made’s Powerweekend worden zaterdag en zondag zo’n honderd machines uitgeprobeerd. En hoewel er geen wedstrijden worden gereden, is die mogelijkheid om te testen meer dan welkom. ,,We hadden ons er al bij neergelegd dat het niet door zou gaan. Wij zijn dus heel blij dat we weer mogen”, zegt Tim Verschuren van team Swedisch Legend uit Made.

Natuurlijk, de sfeer is anders zo zonder tribune met toeschouwers en onderlinge competitie. ,,Maar wanneer je op de trekker rijdt, merk je niet dat er geen publiek is. Dan ben je puur bezig met je rit.”

Livestream

Een regulier Powerweekend probeert de organisatie ook niet te evenaren. Wel zijn er weer drie banen van honderd meter aangelegd, waar de machines met zoveel mogelijk kracht zware sleepwagens overheen moeten zien te trekken. En publiek op afstand is er wel degelijk, want alles is via livestream te volgen. ,,Dat maakt het ook een test voor ons als organisatie, want wij willen dit voortzetten in de toekomst”, zegt Johan van Oosterhout. En dat lijkt alvast een succes: vanuit verschillende Europese landen en zelfs Amerika worden de meest imposante full pulls op de voet gevolgd.

En die internationale ogen zullen ongetwijfeld ook gericht zijn op de ‘Screaming Bobcat Senior’ die bekend staat als de sterkste machine van Europa. “Het is fijn dat je er zelf ook weer op uit kunt om je hobby te beoefenen”, zegt Berry Boer. “Normaal rijden we twintig wedstrijden per jaar, maar sinds februari hebben we niet meer gereden. Ondanks dat je weet dat hij goed afgesteld staat, is het toch fijn dat we hem hebben kunnen testen.”

Een geslaagde test overigens: onder indrukwekkend motorgeweld haalt hij moeiteloos de eindstreep.