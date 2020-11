Coronaproef Pietenhuis: ‘Sinterklaas begroeten met sintsaluut’

Keerpunt wil messenver­bod in Geertrui­den­berg

18:52 GEERTRUIDENBERG - Net als in de grote steden gaan er ook in Geertruidenberg stemmen op om wapenbezit bij jongeren aan banden leggen. Fractie Keerpunt '74 wil dat het verbod op messen wordt opgenomen in de plaatselijke APV.