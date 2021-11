Coronaherstelplan krijgt brede steun raad, maar ideeën zijn nog steeds welkom

Buitenge­bied wil ook dekking levensred­den­de AED’s in eerste burgerini­ti­a­tief­voor­stel Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - Regel het onderhoud en de vervanging van AED's ook in het buitengebied van Gilze en Rijen en onderzoek of er daar wel genoeg beschikbaar zijn. Dat is de inhoud van het eerste burgerinitiatiefvoorstel in de gemeente. Maandag praat de gemeenteraad over de suggestie.

20 november