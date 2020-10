Coronablues: in de buurthuizen missen ze de spontaniteit

OOSTERHOUT/DONGEN/RIJEN - De coronadwangbuis wordt weer een stuk steviger aangesnoerd. In de buurthuizen wordt dat op zijn minst zo hard gevoeld als in de horeca. ,,Veel mensen moeten het van de contacten hier hebben’’, zegt Ellen Mangelaars van De Slotjes in Oosterhout.

Bij binnenkomst wacht een kleine ‘teleurstelling’. In activiteitencentrum De Slotjes is de coronacrisis meer dan ooit voelbaar, terwijl de nieuwe maatregelen van het kabinet pas ’s avonds ingaan. De grote hal is helemaal leeg. Er wordt alleen geveegd. ,,Normaal gesproken kunnen hier 120 mensen in’’, zegt coördinator Ellen Mangelaars.

De Slotjes is één van drie buurtcentra in Oosterhout. Gelegen bij het stadscentrum is het de meeste bezochte locatie. ,,Voor corona hadden we hier gemiddeld negenhonderd bezoekers per week’’, zegt Mangelaars. ,,Dat halen we natuurlijk niet meer.’’

Mangelaars tast woensdagmiddag nog in het duister over de precieze gevolgen van het aangescherpte coronabeleid. ,,Het wordt in ieder geval wel erg lastig zo. Toen we eerder dit jaar helemaal dicht waren, merkten we pas hoe belangrijk we zijn voor de mensen. Veel mensen moeten het van de contacten hier hebben. We zijn ze gaan bellen om te vragen hoe het ze verging.’’

Een totale sluiting van het centrum is vooralsnog niet aan de orde en daar is een groepje bridgende hoogbejaarde vrouwen blij om. ,,We zijn dit gewend. Als er geen corona had geheerst, zouden we hier kaarten met zeventig tot tachtig personen’’, zegt één van de dames.

Mangelaars merkt dagelijks dat de spontaniteit er vanaf is. ,,Je kunt niet zomaar het centrum binnenlopen. We moeten roosteren. Het gaat nu op uitnodiging. Gelukkig reageren de mensen meestal begripvol, al kan niet iedereen er goed mee omgaan.’’

Volledig scherm Coördinator Ellen Mangelaars van De Slotjes. ‘Toen we eerder dit jaar helemaal dicht waren, merkten we pas hoe belangrijk we zijn voor de mensen.’ © Pix4Profs/René Schotanus

In de Dongense Cammeleur zijn de gezichten eveneens zuur. Het multifunctionele centrum dient tegenwoordig als buurthuis voor heel Dongen en is inmiddels zelfs bekend in de wijde omtrek. Talloze clubs en verenigingen maken gebruik van de grootschalig verbouwde Cammeleur.

Directeur Jurgen Jansen ziet met lede ogen aan hoe een virus, overgewaaid uit het verre China, roet in het eten gooit. ,,Dit is opnieuw een klap met aardig wat consequenties. De horeca valt hier sowieso vier weken stil. De theatervoorstellingen zijn geschrapt. Gelukkig kunnen de clubs en verenigingen zalen blijven huren zolang het aantal mensen beperkt blijft tot dertig. Ook de muziek- en danslessen gaan door.’’

Directeur Ingrid Langen van de buurtcentra in de gemeente Gilze en Rijen zegt dat nieuwe maatregelen hard aankomen in De Boodschap en De Schakel. ,,We moeten hier doorheen komen. 2020 betekent voor ons een flinke aderlating. De horeca-inkomsten zijn met 75 procent gedaald.’’

In de ‘buurtkamer’ van De Slotjes in Oosterhout heerst gelatenheid. Vrijwilligster Ineke Wolff zit op gepaste afstand van de circa vijftien aanwezigen. ,,Het is enorm wennen allemaal. Normaal lunchten we gezamenlijk. Dan ging ik met een paar mensen boodschappen doen. Nu moet iedereen zijn eigen lunch meenemen en blijven zitten aan de tafel, want zomaar rondlopen door het gebouw kan ook al niet’’, zegt zij.

Ellen Mangelaars vindt dat laatste ook een groot gemis. ,,Het hele idee van dit buurtcentrum is dat er interactie komt tussen verschillende soorten groepen mensen. Dat bijvoorbeeld kwetsbare mensen in contact komen met leden van een hobbygroep die zich bezighoudt met kunstgeschiedenis. Dat is de kracht van De Slotjes, maar helaas hebben wij geen invloed op deze ontwikkelingen.’’

Volledig scherm Met zijn vieren zijn ze: de bridgende dames van De Slotjes. Voor de coronacrisis speelden ze twee keer per week met zeventig tot tachtig personen. © Pix4Profs/René Schotanus