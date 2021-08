Corona-prikbus komt naar Heereplein in Raamsdonksveer

Oosterhout maakt zich op voor zes dagen kermis: ‘We doen het goed, of niet’

18 augustus OOSTERHOUT - De kraam van Wimpie's Prijzenpaleis staat er al, ook het Lunapark is in aanbouw. Vrijdag begint de Oosterhoutse kermis. Anders, vanwege de coronamaatregelen. ,,Er is al anderhalf jaar weinig te doen. Wij vinden het belangrijk om dit wél te organiseren.”