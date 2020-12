Corona, de ic en onze man in Minsk: dit nieuws blijft verslaggever Jamaica Vink het meest bij

We moeten iets doen met het coronavirus, zegt hoofdredacteur André Trompers tegen me. Het is 31 januari dit jaar, het virus lijkt nog ver weg. Nederland telt nul officiële besmettingen, carnaval staat voor de deur en de 1,5 metersamenleving? Nooit van gehoord. Op de redactie beginnen we te brainstormen.



André noemt Jean-Paul van Gastel uit Teteringen, dan nog de assistent-trainer van de club Guangzhou R&F. Via een andere collega horen we over de zoon van voormalig wielrenner Jacques Hanegraaf, die met zijn jonge gezin terug is gekomen uit China. En hebben Breda en Oosterhout niet een stedenband met een Chinese stad?