Corné en Ria Bossers verkopen na 17 jaar recreatieparadijs De Belhamel in Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - ,,Het gaat niet zomaar weg hoor! Daar hebben we het niet voor opgebouwd”, zegt Corné Bossers (56). Samen met zijn vrouw Ria Bossers (56) begon hij 17 jaar geleden Recreatieparadijs De Belhamel in Lage Zwaluwe.

Een succesvolle onderneming die regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe klim-klauter-speel-natuurattracties voor kinderen en volwassenen. Sinds deze week staat de onderneming met woonhuis te koop aangeboden. Wat gebeurt er met het recreatieparadijs?

Corné: ,,We zijn ooit begonnen met een ballenbak van 575 vierkante meter. Nu beheren we 35.000 vierkante meter aan binnen- en buitenactiviteiten. Als het aan ons ligt wordt het alleen nog maar groter. Maar een ding is zeker. We zoeken iemand die het voortzet. Geen projectontwikkelaar die het gaat platgooien voor appartementen. Dat kunnen we zelf ook.”

Opvolger gezocht

Ria Bossers (56): ,,Het was lastig om de knoop door te hakken. Hier hebben 1,5 jaar over gedaan. Zoon Daniel (25) had eventueel interesse om het bedrijf over te nemen. Maar hij heeft nu de definitieve keuze gemaakt om zich te gaan richten op zijn eigen bedrijf in licht- en geluidtechniek. Wij hebben dus langzaam aan het idee kunnen wennen.”

Volledig scherm De beroemde draaimolen in Recreatieparadijs De Belhamel in Lage Zwaluwe. © Johan Wouters Maar het heeft volgens beide eigenaren ook geen haast. Corné: ,,Misschien duurt het wel twee jaar voordat we een geschikt iemand vinden. Dat is ook de reden dat we het al te koop hebben gezet. Nu kunnen we een opvolger zoeken die het bedrijf wilt voortzetten. Inmiddels zijn er al kandidaten die interesse hebben getoond.”

'Alles is mogelijk'

Op de achtergrond klinkt het enthousiaste geschreeuw van een groep jonge jongens. Als we een kijkje nemen, zien we hoe ze als apen klauteren over boomstammen hoog in de lucht. ,,Das toch mooi om te zien?”, zegt Corné enthousiast. Via de bowlingbanen lopen we de binnenspeelplaats op. Kinderen hopen tevergeefs dat de eigenaar de draaimolen voor ze aanzet. Corné: ,,Buiten is het nu te koud, maar straks als het warmer wordt is het hier altijd vol. Zwemmen, varen, trampolines. Alles is mogelijk.”

Sterren in de speeltuin

De Belhamel is tot ver buiten Lage Zwaluwe bekend. Ria: ,,Mensen komen uit Rotterdam, Dordrecht, Zeeland. We hebben ook al heel wat beroemdheden hier gehad met hun kinderen. Zangers, dj's, presentators. Ik herken ze vaak niet. Het maakt ook niet uit want het gaat erom dat ze een leuke dag hier hebben. Niemand moet ze dan gaan lastigvallen." Corné zou graag nog wel iemand willen toevoegen aan zijn lijstje. ,,Rico Verhoeven. Lijkt me prachtig als hij met zijn kinderen hier komt."

Mogelijkheden genoeg

Tot de verkoop gaat het duo zeker niet stilzitten. ,,Dat hebben we nooit gedaan. Juist bezig blijven en nieuwe plannen uitdenken houdt het leuk”, aldus Ria. ,,Bijvoorbeeld bootcamp, teambuilding, feesten in de avond”, somt Corné prompt op.

Als het wel verkocht is, wat dan? Corné: ,,Geen idee. Misschien wel weer een nieuw project bedenken. Of heel veel fietsen haha. Ria: ,,We gaan in ieder geval nóg meer genieten dan dat we al gedaan hebben.”

Volledig scherm Eigenaars Ria, Daniël, en Corné Bossers in 2016 in hun speeltuin De Kleine Biesbosch. © Marcel Otterspeer

Volledig scherm Binnen speelhal in De Belhamel in Lage Zwaluwe in 2009. © EDWIN WIEKENS

Volledig scherm Buitenspeeltuin van De Belhamel in Lage Zwaluwe. © Johan Wouters