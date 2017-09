Cor Koning treed nog één keer op in Oosterhout met zoon en kleinzoon

OOSTERHOUT - Duo de Koning verandert zondagmiddag voor even in Trio de Koning. Cor Koning (80) maakt dan eenmalig zijn comeback op het podium.

In café 't Zonneke in Oosterhout zingt hij samen met zoon Jan (55) en kleinzoon Matthijs (26) een van zijn grootste hits: 'Eenmaal kom je toch weer bij mij'. Ook wordt deze middag de nieuwste single met bijbehorende clip van Matthijs gepresenteerd.

Echt eenmalig

'Het is echt eenmalig', verzekert Cor. Hij heeft wat last van zijn stem. 'Daarom heb ik maar wat gember genomen. Vroeger kauwde ik voor een optreden op een pluk tabak. Dan slikte ik het sap in en waren mijn stembanden weer schoon.'

In de jaren zestig en zeventig vormde Cor met zijn broer Jack 'Duo de Koning'. Vanwege hun Volendamse roots worden zij in het Palingsoundmuseum in Volendam omschreven als de Nick & Simon van de jaren zestig en zeventig.

Viszaak

De ouders van Cor zijn geboren en getogen Volendammers, maar verhuisden naar Oosterhout om er een viszaak te beginnen. Cor en zijn broer Jack zongen vaak samen. Cor sloot zich aan bij een revuegezelschap en trad op met De Mounties en Trea Dobbs. Via Jack kwamen ze in contact met musicus en producer Gaby Dirne. 'We zongen samen het lied "Vlinders van de Nacht" voor hem', weet Cor zich nog precies te herinneren. 'En toen was het raak.'

Duo de Koning maakte zijn eerste single: 'Dat kruisje zo klein'. 'Een echte tranentrekker', vertelt Jan. Daarna volgden hits als 'Zij draagt een ring' en 'Het zeemansleven'. Ze traden op in zalen als Ahoy en waren te gast in televisieprogramma's als 'Voor de vuist weg' van Willem Duijs en 'Op Losse Groeven' van Chiel Montagne.

'Onze liedjes zijn moeilijk na te zingen. Wij namen elkaars partijen over zonder dat het afbreuk deed aan het liedje', vertelt Cor.

Duiven

Ondanks de bescheiden successen en zijn muzikaliteit besloot Cor zo'n veertig jaar geleden om ermee te stoppen. Om een wel heel bijzondere reden: zijn liefde voor de duivensport. 'Van het zingen konden we niet leven. Een televisieoptreden bracht toen amper tweehonderd gulden op. Daar moesten alle kosten ook nog vanaf. Ik werkte daarom ook nog als metselaar.'

De tijd die overbleef besteedde hij liever aan zijn duiven dan op het podium. 'Mijn broer en onze schrijver vonden het verschrikkelijk.' Cor heeft nooit spijt gehad van zijn besluit en beleeft nog steeds veel plezier aan het verzorgen van duiven.

De muzikaliteit blijkt in de genen te zitten. 'Ik weet niet of we allemaal talent hebben, maar in elk geval wel het enthousiasme', lacht Jan. 'Ook hebben we alle drie wat moeite met het onthouden van teksten.' Zo'n twintig jaar geleden ging het helemaal mis toen Jan bij Chiel Montagne op het podium stond. 'Het hele liedje heb ik alleen maar la-la-la gezongen. Er zaten meer dan 3.500 mensen in de zaal, ze konden het zo meezingen.'

Talentenjacht

'Zo'n grote tekstblunder heb ik gelukkig nog niet gehad', vertelt Jans zoon Matthijs. 'Ik heb weleens twee keer achter elkaar hetzelfde couplet gezongen, maar volgens mij heeft niemand dat gemerkt.' Hij is de derde generatie Koning die graag op het podium staat. Negen jaar geleden trad hij voor het eerst op. 'Dat was op de middelbare school en er kwamen veel leuke reacties op', vertelt Matthijs. Daardoor besloot hij mee te doen aan de talentjacht van Oosterhout Live, waar hij in contact kwam met producer Edwin van Hoevelaak. De twee sloegen de handen ineen en brachten een aantal singles uit, bijgestaan door Matthijs' vaste tekstschrijver: zijn broer Koen.