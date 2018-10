'Controles bij bedrijf als Tuf geen taak van de gemeente, maar van Den Haag'

Ze zei dat maandag tijdens een gesprek op het gemeentehuis in Dongen. Afgelopen donderdag brak in het bedrijf brand uit. Volgens Starmans staat vast dat er bij die brand geen giftige stoffen zijn vrijgekomen die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. ,,We kregen de eerste uitslagen van de metingen om half een in de nacht. Die wezen duidelijk uit dat er geen gevaar was.''

(Lees verder onder de video)

Oorzaak

Volgens Starmans loopt het onderzoek door brandweer en politie naar de oorzaak van de brand nog steeds. Om die reden is het bedrijf momenteel gesloten. Er worden geen nieuwe kunstgrasmatten aangevoerd.

Starmans twijfelt eraan of de oorzaak van de brand ooit achterhaald wordt. ,,Binnen in de bedrijfshal is de temperatuur tijdens de brand opgelopen tot wel duizend graden. Het was zo heet dat er geen bluswater is weggelopen. De brandweer had dat nooit eerder meegemaakt. Deels verdampte het water, deels verdween het in het zand dat er lag.''

Controle

Het Dongense college er volgens Starmans bij de staatssecretaris op aangedrongen dat er controles plaatsvinden bij de recyclebedrijven. ,,Dat is niet een taak van de gemeente. Tuf Recycling heeft problemen gehad in de bedrijfsvoering waardoor de kunstgrasmatten niet zijn verwerkt, terwijl het bedrijf daar wel voor is betaald. De gemeente volgt de regels en kijkt alleen of Tuf volgens de richtlijnen van de vergunning heeft gehandeld. Dan heb je het bijvoorbeeld over de hoogte van de opgeslagen matten op het buitenterrein.''

Dwangsommen

Omdat Tuf zich in dit opzicht niet aan de regels heeft gehouden, staat er nu een bedrag van ruim een ton aan dwangsommen open. Starmans zegt dat de deurwaarder dit bedrag nog steeds zal proberen te innen bij Tuf. Ook aan het voornemen van Dongen om het bedrijf te sluiten en de matten zelf te ruimen verandert er volgens Starmans niets. De kosten van deze operatie zal de gemeente verhalen op Tuf. De gemeente werkt nu aan een plan van aanpak.

Volledig scherm Burgemeester Marina Starmans van Dongen. © JAN STADS