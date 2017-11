Controle op camping in Lage Zwaluwe: ‘Moet papa nu naar de gevangenis?’

LAGE ZWALUWE - Het zal je maar gebeuren. Op een doodnormale zaterdagochtend word je door 25 mensen uit je bed gelicht. Politie, Belastingsdienst, UWV, de gemeente en de Inspectie SZW op de stoep voor een controle van huisvesting arbeidsmigranten. Dit gebeurde Paul (37) en Janine (36) Den Dunnen, eigenaren van Groene Camping In de polder in Lage Zwaluwe.

‘We werden behandeld als criminelen’, vertelt Janine geëmotioneerd. ,,Vooraf was niks over de inspectie gecommuniceerd. We schrokken ons te pletter. Paul liep mee naar buiten. Ik zie hem nog lopen tussen alle gele hesjes. Ik probeerde ondertussen de kinderen af te leiden en via de achterdeur naar de buren te brengen. Een had het door en vroeg: ‘moet papa nu naar de gevangenis?”

Onder begeleiding moest Paul alle ruimtes openmaken voor inspectie. ,,Erg intimiderend. Alle bewoners moesten zich legitimeren. Toen een bewoner zijn ID wilde pakken uit de auto, riep iemand ‘we hebben een renner’. Overal zagen ze wel iets verdachts.”

Onregelmatigheden

Volgens de gemeente Drimmelen zijn tijdens deze controle onregelmatigheden geconstateerd. Zo voldeed een van de woonruimtes, waarin twee mensen verbleven, niet aan de brandveiligheidseisen. De gemeente heeft de campingeigenaren gelast deze ruimte direct te ontruimen en de bewoners tijdelijk elders op de camping onder te brengen.

Paul: ,,Dit hebben we nog diezelfde middag gedaan. Ik moet eerlijk zijn als ik zeg dat ik ook wel even schrok toen we deze woning binnengingen. Er was van alles geknutseld. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, je kan toch moeilijk iedere week alle woningen controleren?”

Regelgeving

Volgens de gemeente voldeden ook andere woningen niet aan de regels voor brandveiligheid en bouwregelgeving. Verder is geconstateerd dat het gebruik van de camping niet voldoet aan de bestemmingsplanregels en de eigenaren niet beschikken over een vereiste omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Een woordvoerster van gemeente Drimmelen: ,,De veiligheid van arbeidsmigranten staat voorop. Deze camping is gecontroleerd omdat er signalen waren dat ze hier werden gehuisvest . Hiervoor hebben ze geen vergunning en handelen in strijd met het bestemmingsplan. De geconstateerde overtredingen worden in een adviesrapport verwerkt zodat het college van burgemeester en wethouders kan beslissen over de vervolgstappen."

Heftig

Het echtpaar is aangesproken en wordt verzocht alle geconstateerde overtredingen ongedaan te maken. Janine: ,,We keuren zo’n controle niet af, maar de manier waarop was erg heftig. Natuurlijk zijn we bereid alles aan te passen wat niet klopte. Maar behalve een telefoontje maandag dat twee gasten ergens anders moesten worden ondergebracht, hebben we niks meer gehoord. We weten nu dus niet wat we voor wanneer aan moeten pakken.”

Bewoonster Marina Bulea (24) uit Roemenië was niet aanwezig bij de controle maar vindt haar onderkomen prima. Bulea: ,,I like it. This feels like home.”

Volledig scherm Huisvesting arbeidsmigranten op Groene Camping In de polder in Lage Zwaluwe. © Sami Kappé

Volledig scherm Huisvesting arbeidsmigranten op Groene Camping In de polder in Lage Zwaluwe. © Sami Kappé