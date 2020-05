Container oplossing voor Huntington-cliënten: ‘Geweldig dat ze familie weer kunnen spreken’

'Van alles mis’ bij illegale kap buitenge­bied Geertrui­den­berg

17:36 GEERTRUIDENBERG - Het onderzoek naar de illegale bomenkap in het buitengebied rond de Peuzelaar in Geertruidenberg is in volle gang. ,,Het lijkt er op dat er van alles mis is", reageert zegsman Joost Arnold van Samen Sterk Brabant. Dat is de instantie die namens de provincie de handhaving in het buitengebied onder haar hoede heeft. Arnold: ,,Het probleem is alleen dat de verantwoordelijken in deze coronatijd niet gehoord kunnen worden.”