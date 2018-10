Container met plastic vliegt in brand bij REK Europe in Oosterhout

Drie jaar na dubbele moord in Hooge Zwaluwe nog altijd veel onduide­lijk

15:24 HOOGE ZWALUWE - Het is precies drie jaar geleden: op 15 oktober 2015 werden in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe beroepscrimineel Muljaim Nadzak en No-Surrender-baas Brian Dalfour op brute wijze vermoord bij een ripdeal. Nog altijd is er niemand voor de dubbele moord veroordeeld.