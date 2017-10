Conflict tussen uitbater Salamander en Donckhuys: geen samenwerking tijdens carnaval

DONGEN - Geen samenwerking tijdens carnaval tussen Stichting Donckhuys en Coert van Os, uitbater van het café van sporthal De Salamander in Dongen. Van Os verwijt stichting Donckhuys tijdens het afgelopen carnaval fouten te hebben gemaakt en door flink boven het budget uit te gaan. Maar, zegt Jurgen Jansen, manager van Stichting Donckhuys: ,,Een sporthal is een kale bak, die moet je optuigen voor een feest als carnaval."

Conflict

Aan het conflict tussen beide partijen is echter meer voorafgegaan. Stichting Donckhuys organiseert al jaren het Dongense carnaval, samen met Stichting Peeënstekers en de veteranenvereniging. Afgelopen jaar was De Cammeleur gesloopt en moest het feest verhuizen naar De Salamander. Jansen: ,,Maar wat is er mogelijk in een sporthal? We hebben toen de samenwerking gezocht met Coert van Os. Hij is vertrouwd met de sporthal en de voorzieningen voor de horeca daar en wij hebben verstand van het opzetten van evenementen."

Maar in de praktijk bleek deze samenwerking erg complex, vertelt Jansen. ,,We hebben allebei een andere manier van werken en een andere kijk op evenementen. Er ging wat ons betreft heel veel tijd en energie in zitten om op één lijn te komen. Het is uiteindelijk gelukt, hoewel het écht moeizaam ging. Maar ik geloof niet dat de carnavalsvierders daar iets van gemerkt hebben. We hoorden achteraf in ieder geval alleen maar enthousiaste geluiden."

Efficiënter

Dat was de reden dat Donckhuys het anders aan wilde pakken. ,,Wij vonden dat het efficiënter zou moeten kunnen en hebben een voorstel gedaan aan Van Os. Die ging uiteindelijk niet akkoord, maar ook dat duurde weer heel lang. Uiteindelijk moet je wél gaan plannen en keuzes maken. Dus hebben we de vergunning aangevraagd en zijn we doorgegaan. We hebben Van Os voldoende gelegenheid gegeven om ja of nee tegen ons voorstel te zeggen."