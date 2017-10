Conflict over geparkeerde bus in Raamsdonk escaleert: 'Ik ben door vier man met ijzeren materialen toegetakeld'

Raamsdonker Peter is geschrokken van de gebeurtenissen op zondagavond, toen hij zijn verwondingen opliep bij een vechtpartij bij hem voor de deur in de Stationstraat. Vier twintigers, werkzaam of betrokken bij pizzeria Milas, pakten hem hardhandig aan. Het kwartet werd later gearresteerd.

Lees ook Man uit Raamsdonk krijgt klappen met stalen pijp, parkeerruzie loopt uit de hand Lees meer

De bron van een etterend conflict is Peters bedrijfsbus. En dan vooral de plaats waar de bus staat: voor de deur van de pizzeria en café De Vrije Valk.

"Waarom moet die bus per se daar staan?", vraagt Gerard Raaimakers zich af. Hij is uitbater van De Vrije Valk en eigenaar van het pand van Milas. "De situatie is levensgevaarlijk. De bus staat in de weg en belemmert het zicht op de straat voor de pizzabezorgers. Bovendien is het voor bezorgers al een race tegen de klok."

Bedreigingen

Over een weer zouden bedreigingen zijn geuit. "De overbuurman is zelfs een keer met een ijzeren staaf bij Milas binnen gelopen", stelt Raaimakers. "Heel vaak is hij aangesproken op die bus. Dit speelt anderhalf jaar."

Raaimakers voert daarover zelfs overleg met Peters werkgever, zo toont hij mailwisselingen." Eerst moest die bus hier staan voor een verbouwing. Later was dat klaar, maar toen bleef nog die bus hier staan. Er is plaats zat op de parkeerplaats naast zijn huis."

'Openbare parkeerplaats'

"Maar", zo meent Peter. "Het is een openbare parkeerplaats. In mijn werkbus ligt materiaal van grote waarde, dus ik wil de bus in het zicht hebben."

Hij zegt aan een compromis te hebben meegewerkt. "Zoveel als mogelijk parkeer ik de bus nu op een pleintje in de buurt. Maar afgelopen zaterdag had ik gereedschap nodig en heb ik hem tijdelijk bij Milas gezet."

Hij toont foto's van zijn bus. Soms is die bewust klemgezet, zodat hij niet weg kan rijden.

'Geschopt en geslagen'

Zondagavond ging het dus mis. Peter zag de pizzeriamedewerkers bij zijn bus lopen. Mogelijk om zijn banden leeg te laten lopen. "Ze moeten van die bus afblijven, daar ben ik zuinig op."

Over wat toen is gebeurd, lopen de lezingen uiteen. Peter: "Ik ben naar buiten gegaan en werd direct geschopt en geslagen. Later is een ijzeren staaf gebruikt."

Stoel

Volgens een getuige gooide Peter eerst een stoel. "Die stoel gooide ik nadat ik was toegetakeld, het was een soort noodweer", stelt Peter.

"Ik was er niet bij, ik weet niet wie als eerste heeft geslagen", benadrukt Raaimakers. "Maar het kan zijn dat die Turkse jongens met hun temperament een keer uit hun slof schieten. Ik heb heel duidelijk de indruk dat de bus daar is geparkeerd om een keer reactie te krijgen. Demonstratief, met opzet."

'Hard rijden'

Peter meent dat hij niet de enige is die problemen heeft met Milas. "Er hebben meerdere ruzies met buurtbewoners plaatsgevonden. Al jaren is er ergernis over het harde rijden van de bezorgers in de straat."

De gemeente Geertruidenberg is bekend met de problemen. "Eerder is de burgemeester het gesprek aangegaan met de ondernemer en de buurt om tot een oplossing voor overlastsituaties te komen. Dat leek, in elk geval tot voor kort, gewerkt te hebben", reageert loco-burgemeester Adriaan de Jongh.

Quote Ze moeten van die bus afblijven, daar ben ik zuinig op Peter, raakte gewond bij vechtpartij in Raamsdonk

Hij wacht het politie-onderzoek af. "Zolang dit onderzoek loopt, kunnen wij geen uitspraken doen over deze situatie. Daarnaast proberen we een beeld te krijgen van de meldingen die de laatste tijd binnengekomen zijn."

De politie laat weten dat maandagmiddag de verhoren zijn geweest. Of de verdachten nog vastzitten, is onbekend.