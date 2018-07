Condoleanceregister bij studentenhuis vermoorde Laura Korsman uit Werkendam

Fanatieke gamers strijden in Oosterhout om de Arendshof FIFA 2018

17:38 OOSTERHOUT - Petjes achterstevoren en met hun neus haast tegen het beeldscherm geplakt. Zo'n 75 gamers streden op het Hemaplein zaterdagmiddag om de Arendshof FIFA 18 Cup die werd georganiseerd door winkelcentrum Arendshof in samenwerking met Søles Sneakers. Damon de Best (18) uit Amsterdam bleek de beste speler en sleepte de hoofdprijs in de wacht.