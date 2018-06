Conciërge Jurgen: 'Zomervakantie? Daar hik ik verschrikkelijk tegenaan'

InterviewOOSTERHOUT - De Duizendpoot. De naam van de school in Oosterhout had niet treffender kunnen zijn. Conciërge Jurgen Nijhuis (48), de beste van het jaar, ís de duizendpoot.

Nijhuis: ,,Mijn hart lag bij de dierenzorg. Was geen droog brood in te verdienen, zeiden ze thuis. Dus ben ik maar op de scheepswerf gaan sjouwen. Tot dat niet meer ging. Tot het misging.’’

,,Hoef je niet over te schrijven, maar ik heb een slechte periode gehad. Rotperiode. Echt waar, ik liep letterlijk met gebogen rug. Op een gegeven moment ging de knop om, liep ik weer rechtop. Dat was me toch zo’n aparte ervaring. Sindsdien gaat het redelijk goed met me. Gelukkig? Ik ben tevreden.’’

,,Ik ben een zorgtype, ben redelijk handig. Klusjes doe ik zelf. Ik heb 355 kinderen, maar om half 4 gaan ze lekker met mama mee. Dan zeg ik: ‘groeten aan papa’, en heb ik de tijd weer voor mezelf.’’

Conciërge, is dat een droombaan?

,,Ik deed een hele poos de groenvoorziening, maar daarvan werd ik niet echt gelukkig. Op school zochten ze iemand, zag ik. Toen zei ik tegen de werkvoorziening: ik wil wel gedetacheerd worden als conciërge. Mocht ik hier drie maanden stage lopen bij mijn voorganger, Willy. Ik mocht hem heel graag. Wist ik veel dat ik hij er daarna uit moest? Tja, daar voel ik me nog altijd schuldig over, dat had ik zo niet gewild. Ik ben hem heel dankbaar.’’

Drukke job?

,,Ik werk meer dan 40 uur in de week. Ook in de avonden, en het weekend. Dan help ik bijvoorbeeld de schoonmaakster, of maai het gras. Op schooldagen ben ik hier rond half 8, rond half 6 doe ik de deur achter me dicht. Het betaalt zich terug, met een schouderklopje of een complimentje. Dat doet veel. Een school kan niet zonder een conciërge. Dan wordt de druk op de leraren erg groot.’’

U doet veel voor de waardering.

,,Ik heb hele fijne collega’s. Ze zeggen soms: doe maar rustig aan. Ze zetten me niet onder druk. Wanneer ik die kant op loop kan ik best drie klusjes krijgen, waarvan ik terug hier er weer twee vergeten ben. Dat stemmen we onderling dan wel weer af. Ik kan het zo druk maken als ik zelf wil. Sta ik op het dak, staat er beneden zo’n kleine te roepen: 'De juf heeft potlooie nodig'. Ja, dan moet je weer.’’

De kinderen mogen u.

,,Als de kinderen tijd over hebben, komen ze naar me toe: ‘Meneer Jurgen, heb je wat te doen?’. Nou dan laat ik ze bijvoorbeeld de vaatwasser uitruimen, dat vinden ze leuk. Of het schoolplein aanvegen. Ja, ze lopen allemaal met me weg, haha. Loop ik in de stad, rukt ineens een kind zich los van de hand van z’n vader. Rent op mij af voor een knuffel. Dat is… dat is onbetaalbaar joh.’’

Bent u wel eens streng?

,,Sommige kinderen pak je anders aan dan andere. Bij de stoere zeg ik: kom op vriend, niet te flauw. Ik ben echt niet streng, maar ik zeg wel wat er fout is, zo van: zou je dat wel doen, straks ziet de leraar het en dan ben je de pineut.’’

Wat is het verschil tussen u en een leraar?

,,Ik maak meer grapjes, haha. Weet je, het houdt me jong om met die kleintjes bezig te zijn. Ik leer hier ook allemaal nieuwe woorden. Na mijn winst zeiden ze: 'Meneer, u bent de bom'. Dan denk ik: 'de bom'? Maar dat schijnt dan iets goeds te zijn.’’

En wat leert u de kinderen?

,,Ik heb veel levenservaring, leer van m'n fouten. M'n hart zit altijd op de juiste plek. Ik rook, dat doe ik bij de voordeur of in de auto. Nooit op school. Kom ik terug binnen, zeggen die kinderen: 'Nou, meneer Jurgen, u ruikt naar rook'. Dan zeg ik: 'Ja, jongens, dat moet je ook nooit doen, roken.' Mijn fouten hebben me wel gebracht waar ik nu ben.''

,,Op school dachten al die kinderen eerst: dat is de directeur. Want ja, ik liep met die telefoon in m'n broekzak, in m'n hand. Nu heb ik zo'n headsetje in m'n oor, zie je? Ik ben m'n telefoon altijd kwijt als ik bezig ben, dat werkte niet. Nu hoef ik maar op een knopje te drukken en kan ik opnemen. Handig hé.''



,,Op school dachten al die kinderen eerst: dat is de directeur. Want ja, ik liep met die telefoon in m’n broekzak, in m’n hand. Nu heb ik zo’n headsetje in m’n oor, zie je? Ik ben m’n telefoon altijd kwijt als ik bezig ben, dat werkte niet. Nu hoef ik maar op een knopje te drukken en kan ik opnemen. Handig hé.’’

Uw kindercafé hier op school wordt geroemd.

,,De juffen wilden een hoekje waar de kinderen hun fruit konden eten. Cor de klusjesman en ik zijn daarop aan de slag gegaan. Tekening gemaakt, tuintafels verzameld, rieten dakje erboven. Staat in de hal, nu een half jaar. De opening was gigantisch, ieder kind kreeg een, ja hoe heet zo’n ding, ja, een negerzoen, zo noemen we die dingen gewoon. Kreeg ik kippenvel van, al die koppies, dat mag je best weten.’’

Wanneer zegt u ‘nee’?

,,Als ik bezig ben, wil ik eigenlijk niet gestoord worden. Maar ja, ik kan maar moeilijk nee zeggen.’’

Bijna zomervakantie.

,,Daar zit ik verschrikkelijk tegenaan te hikken. Ik heb zat te doen hier, maar zonder die kinderen is het toch anders. Ik ga m’n huisje wat opknappen, maar houd het hier wel in de gaten. Als hier niemand is, is het saai. Niks aan. Na de zomer beginnen ze hier aan de nieuwbouw. Misschien heb ik dan minder werk. Maar daar probeer ik niet bij stil te staan. Thuislopen, dat schiet niet op. Ik ben liever hier. Als niemand mij in een urn op de schouw wil, dan wil ik onder het knikkerpotje op het schoolplein gestopt worden.’’