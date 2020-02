Concessies Defensie over vliegbasis zijn goede eerste stap

Waar blijft toch de bouw van de nieuwe Turkse moskee in Oosterhout?

14 februari Hoe staat het toch met de plannen voor de nieuwe Turkse moskee in Oosterhout? Bijna een jaar geleden stemde de gemeente in met de omstreden verhuizing naar een nieuw pand aan de Meerpaal, in de buurt van het Groot Winkelplein. Maar sindsdien is het stil.