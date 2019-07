Concert vliegbasis voor inwoners van Gilze en Rijen

RIJEN - Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht en een aantal artiesten schotelen inwoners van de gemeente Gilze en Rijen op vrijdag 12 juli 19.45 uur een concert voor. Het showprogramma Summer in the Air is gratis toegankelijk voor de inwoners van de gemeente. Zij moeten zich wel vooraf aanmelden.

Het relatieconcert is een initiatief van het Defensie Helikopter Commando, dat de hoofdvestiging heeft op de vliegbasis Gilze-Rijen. ,,Het optreden is een openluchtconcert, waarbij de militaire muzikanten een fonkelnieuw zomerprogramma spelen", zegt woordvoerster Claudia van Hoek van de vliegbasis. Het orkest heeft in brede kring in binnen- en buitenland naam en faam gemaakt met optredens bij ceremonies, maar ook in theaters en buitenconcerten.

Soulmuziek

Het laatste concert voor de zomer is een thuisconcert in Gilze en Rijen. Op het programma staat onder meer 200 jaar militaire muziek in een swingend jasje. Verder brengen gastvocalisten Nyjolene Grey, Nils Krake en Irma van Pamelen liedjes en ballads met nadruk op de meest succesvolle nummers uit de soulmuziek, grote hits en ballads. Verder ook een mix van funk en disco en klassiekers van onder meer Michael Jackson. In een van de kippenvelmomenten uit het concert speelt de vertolking van Arcade van Duncan Laurence een hoofdrol.

Vol