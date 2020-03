Compensatie voor Oosterhoutse club die geen oud papier meer mogen inzamelen

Gilze en Rijen onderzoekt schadever­goe­ding aan bewoners voor wortelop­druk bomen

17:22 GILZE/RIJEN - Inwoners in de gemeente Gilze en Rijen die schade in hun tuin of aan hun woning hebben door wortelopdruk van gemeentelijke bomen krijgen mogelijk een vergoeding. In antwoord op vragen van VVD en Gemeentebelang laat het college van B en W weten 'te bekijken hoe we met deze situaties om kunnen gaan’.