Commissaris diep onder de indruk van begaafde prins Mienus XIV

Het gemeentehuis liep zoals altijd vol voor het moment. ,,Al die protesten het afgelopen jaar. Door boeren, docenten, politie: het is allemaal zo omslachtig. Als je gewoon naar elkaar glimlacht en elkaar recht in de ogen aankijkt, gaat alles zoveel gemakkelijker."

De Prins wordt na afloop constant aan zijn mouw getrokken. Een fotootje hier, een fotootje daar. Kinderen kijken bewonderend naar de lange, charismatische gestalte, die deze dagen de baas is in de stad.

Of deze ochtend, met de Carnavalsmis en de sleuteloverdracht, voor hem nu heel anders is nu Commissaris van de Koning Wim van de Donk aanwezig is? ,,Nee. Nee, echt niet, geen enkel verschil. Het is heel fijn dat ie op bezoek komt en het is daarbij heel fijn gezelschap. Maar wij kijken vooral naar jullie, naar de mensen. Carnaval is van het volk.”

Spiegel van Nederland

Op het podium zelf legt de Prins naar hartenlust en vol humor verbanden die er eigenlijk niet zijn. Dat Kaaiendonk de spiegel is voor Nederland. Het voorbeeld. ,,Dat wij naar het Provinciehuis geweest zijn in Den Bosch om de Commissaris uit te nodigen: dat is achteraf misschien een beetje uit de hand gelopen", verwees de Prins naar de reeds genoemde protesten. ,,We hadden bij het leggen van de 'Kaai' niet voorzien dat er zoveel tractoren jullie kant op zouden komen."

Van de Donk zelf is onder de indruk van het carnaval in Kaaiendonk. En diep onder de indruk van Prins Mienus XIV. ,,Een prachtige toespraak, die zo live op tv uitgezonden had mogen worden. Hij is zo begaafd, analyseert buitengewoon slim en humoristisch van wat er speelt in Nederland." '

