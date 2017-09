Comité blijft stug strijden tegen omleiden van N629 Dongen-Oosterhout

In een brief aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout laat René Roovers namens het comité weten dat het alternatief, een nieuwe weg door de natuur van Duiventoren en het Blik, om tien redenen een slecht idee is.

Roovers speelt in op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar en meldt dat de ‘kwestie N269 erg veel kiezers in Dongen bezighoudt’. Beter nog, het zou in die plaats wel eens inzet van de verkiezingen kunnen worden.

Volledig scherm Het alternatief voor de huidige N629 © Provincie Brabant

Voor Provinciale Staten is het belangrijk om te weten wat er speelt rond de eventuele verlegging van de Heistraat, omdat ‘Den Bosch’ volgend jaar een definitief besluit neemt over het Provinciaal Inpassings Plan.

Het zijn voor het comité allemaal goede redenen om nog eens te benadrukken waarom het een slecht idee is om een nieuwe weg aan te leggen. En waarom het juist een goed plan is om het bestaande tracé op te knappen en veiliger te maken.

Quote Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald René Roovers, comité Handen af van de Duiventoren en Het Blik

In zijn tien punten schrijft het comité onder meer dat een nieuwe weg het einde van de natuur in Het Blik betekent, dat er geen tijdwinst is op het tracé tussen Oosterhout en Dongen, dat de luchtkwaliteit wordt aangetast, de veiligheid niet groter wordt en dat de kosten onvermijdelijk uit de klauwen gaan lopen.

Roovers’ advies: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat betekent volgens de oud-SP-wethouder: ,,Keer terug naar het plan dat door Gedeputeerde Staten in 2011 als een goede oplossing werd gezien. Dat is het duurzaam veilig maken van de bestaande weg.’’