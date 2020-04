College wijst kritiek oppositie over ondersteuning verenigingen af

Maatwerk

‘Onze basisgedachte is bestaande geldstromen zoveel mogelijk in stand te houden. Ook omdat we niet weten hoe lang deze crisis aanhoudt. We hanteren de lijn dat er eerst maximaal gebruik gemaakt wordt van de compensatiemaatregelen van het Rijk een sportbonden. En dat wij op basis van maatwerk verenigingen in nood ondersteunen’, aldus het college. Mocht achteraf blijken dat dat niet voldoende is, dan is per vereniging maatwerk mogelijk.