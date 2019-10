College bekijkt bouwplannen Heilige Driehoek

Geen zorgen

Nu het college binnenkort een formeel standpunt in gaat nemen over de verschillende plannen, maakt de indiener van de motie, Sander Mulders (VVD), zich geen zorgen dat het college de motie naast zich neerlegt. Mulders: ,,Ik heb geen enkele aanleiding om dat te denken. Ik heb daar tot nu toe ook niets over gehoord.” Jan Boers (GroenLinks) die vragen stelde over een bouwplan aan de Leijsendwarsstraat is er nog niet gerust op: ,,We kunnen en zullen nu slechts scherp zijn op alles wat het college ons voorlegt met betrekking tot het gebied Heilige Driehoek.”

Voorstel is in voorbereiding

Willemsen geeft nadere uitleg na vragen van BN DeStem. ,,Over de diverse initiatieven dient het college nog een formeel standpunt in te nemen. Een voorstel hiertoe is in voorbereiding en zal half oktober worden besproken in het college. Zoals het er nu voorstaat zal bij de actualisering van het bestemmingsplan Leijsenakkers alleen het initiatief Vijfhuizen 7 worden meegenomen. Mocht voor het parkeren bij Catharinadal tijdig een oplossing worden gevonden en als hiervoor een herziening van het bestemmingsplan vereist is, zal dit kunnen worden meegenomen. Indien niet, dan zal een afzonderlijke procedure hiervoor moeten worden doorlopen. Voor de uitbreiding van de begraafplaats is door het college een wijzigingsplan vastgesteld. Hiertegen is door indieners van zienswijzen nog beroep mogelijk bij de Raad van State.”