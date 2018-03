Collecteren voor nieuwe rolstoelfiets slimme actie bij stemlokaal Oosterhout

"Nu zijn er veel mensen op de been. Daar moet je gebruik van maken", lichtte ze de actie toe. "De meeste mensen willen best iets geven, maar je moet ze wel aanspreken."

Niet iedereen enthousiast

Ze heeft er alle vertrouwen in dat het benodigde geld vandaag wordt ingezameld.

De leiding van het zorgcentrum had toestemming gegeven voor de actie. De voorzitter van het stembureau verklaarde er geen last van te hebben. Niet alle stemmers waren even enthousiast over de actie. Jos Gielens zei zich overvallen te voelen. Het merendeel echter zag het slimme van de actie wel in.