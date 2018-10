Cokesmokkel bij Puijfelik: eisen tot 4,5 jaar cel

AMSTERDAM/BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 4,5 jaar cel geëist tegen hoofdverdachte Adrie van P. (57) uit Breda voor de smokkel van cocaïne in containers met houtbriketten. Dat gebeurde bij Puijfelik Recycling in Oosterhout. Zwager Jack A. (60) hoorde in de Amsterdamse rechtbank 3 jaar cel eisen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Volledig scherm De politie ramde op 8 januari met een pantservoertuig het toegangshek bij Puijfelik Recycling, dat na de cokesmokkel 12 maanden is gesloten door de gemeente Oosterhout. © ANP

De familieleden gaven elkaar de schuld van het misdrijf. Beiden zeggen er door de ander te zijn ingeluisd. Officier van justitie Koos Plooy hechtte meer geloof aan het verhaal van A., vooral omdat de Bredanaar in de rechtszaal onverwachts opbiechtte dat hij heeft geholpen bij het misdrijf. In verhoor had hij steeds gezwegen of ontkend.

15.000 euro per container

A. vertelde dat hij als 'buffer' was gebruikt tussen zwager en een inmiddels tot 3 jaar cel veroordeelde Nederlandse medeverdachte uit Ridderkerk. ,,Ik moest de pineut zijn als het fout ging. Adrie zei dat ik wat kon bijverdienen. Ik zou 15.000 euro per container krijgen. Ik kreeg wel het gevoel dat het geen zuivere koffie was, met zulke bedragen. Later hoorde ik dat het om coke ging. Maar ik ben een man van mijn woord en de risico's waren klein, zeiden ze. Nou, het tegendeel is bewezen.''

Quote U stapt blind in zaken met een bedrijf dat u niet kent, niet contro­leert, in een land dat vragen oproept Voorzitter , Rechtbank Amsterdam

Van P. vertelde dat juist zwager Jack hem had gevraagd of hij briketten wilde kopen bij een bedrijf in Ecuador en dat hij niks van de drugs af wist. Adri, die vader is van een van de eigenaren van familiebedrijf Puijfelik en daar werkt, hapte toe. Naar zijn zeggen omdat hij er handel inzag.

Dat vond de rechtbankvoorzitter een rare gang van zaken voor de ervaren zakenman en papierhandelaar: ,,U stapt blind in zaken met een bedrijf dat u niet kent, niet controleert, in een land dat vragen oproept en met goederen die branchevreemd zijn.''

Gebak

Voor officier Plooij was het duidelijk: ,,Van een producent hebben we gehoord dat je briketten in Nederland veel goedkoper kunt inkopen. Het was gewoon deklading voor de drugssmokkel.'' Hij wees ook op het verhuld taalgebruik tussen de verdachten zoals een sms'je op de dag van levering: ,,Het gebak kan vandaag worden opgehaald.''

'Winstgevend'

Advocaat Wesley Welten bestreed deze visie: ,,Er zijn al drie of vier pallets briketten verkocht, met een winst van zo'n 200 euro elk.'' Hij vroeg vrijspraak, ook omdat de belastende verklaring van Jack A. ter zitting volgens hem niet zo maar als bewijs gebruikt mag worden.

In totaal 90 kilo

De zaak kwam in januari aan het rollen toen de douane in de haven van Antwerpen 90 kilo cocaïne ontdekte in de frames van twee containers met briketten, bestemd voor het Oosterhoutse recyclingbedrijf. Daar klapte de val op maandagavond 8 januari dicht toen mannen de eerste container na sluitingstijd wilden open slijpen.

Vrijgesproken