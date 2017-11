Coca-Cola zorgt voor 13.500 banen

Dat stelt het onderzoeksbureau Steward Redqueen vast in een onderzoek. Het bedrijf is daartoe door de frisdrankproducent gevraagd. Volgens onderzoeker Rene Kim is de economische impact van Coca-Cola stevig. De totale productie van het bedrijf in Dongen leidt tot een toegevoegde waarde van bijna 1,3 miljard euro, waarvan 472 miljoen aan belastingen naar de overheid gaat.

Blikjes uit Oss

De aanwezigheid en productie van Coca-Cola leidt tot 13.500 banen, waarvan verreweg het grootste deel in de horeca en supermarkten. Maar daarnaast ook in de landbouw (200 banen), toeleveranciers als glas- en blikjesproducenten in Dongen en Oss (644 banen) en in de marketing, reclame en ondersteunde diensten (2041 banen). In Dongen en op het hoofdkantoor in Rotterdam werken totaal 725 mensen bij Coca-Cola.