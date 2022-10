Coca-Cola kijkt op verjaardag in Dongen vooral vooruit: ‘Zodat volgende generatie hier nóg 65 jaar door kan’

Amsterdam Dance Event verzwakt De Fendert, Abdelaziz Negro schiet SCO naar ruime winst

Naast al het bekervoetbal van dit weekend, staan er ook nog enkele inhaalduels op het programma. Zo kwam De Fendert zaterdag in actie tegen ZBC’97. Bij de thuisploeg ontbraken enkele spelers omdat zij verwachtten een vrij weekend te hebben in plaats van een inhaalduel. Terwijl zij aan het feesten waren op het Amsterdam Dance Event, verloor hun team met 2-3. SCO won wél en overtuigend ook. Het werd 1-5 tegen SSW. Abdelaziz Negro was de grote man met een hattrick.

22 oktober