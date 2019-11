Coca-Cola in Dongen wil alleen klanten die ook willen helpen inzamelen

Xtc-pil voor 1,50 euro: drugsindu­strie barst uit voegen door meer producen­ten

8:00 De synthetische drugsindustrie in Nederland is groter dan ooit. Vele duizenden mensen zijn inmiddels actief in de business, met name in Brabant. De markt wordt overspoeld met pillen en poeders, waardoor de prijzen historisch laag zijn. In Tilburg koop je al een xtc-pil voor 1,50 euro.