Coca-Cola in Dongen na corona: geen plastic, wel karton

DONGEN – Na roerige coronamaanden staat er de komende maand bij Coca-Cola in Dongen veel te gebeuren. Niet alleen gaat het bedrijf volledig over op het gebruik van 100% gerecycled plastic flessen, ook kan een nieuwe productiemachine voor kartonnen verpakkingen voor multipacks blikjes in gebruik worden genomen.

Met het volledig overgaan op op flessen van 100% gerecycled plastic is Nederland na Zweden het tweede land ter wereld waar de Amerikaanse frisdrankproducent een punt zet achter het gebruik van nieuw plastic.

Komende maand wordt een begin gemaakt met de kleine flesjes (minder dan een halve liter), volgend jaar zijn de grote flessen aan de beurt. Vanaf dan wordt helemaal geen nieuw plastic meer gebruikt voor de verpakkingen van merken als Coca-Cola, Sprite, Fanta, maar ook Aquarius en Fernandes.

Aanpassingen hoeven er niet gedaan te worden in de fabriek aan de Eindsestraat in Dongen, waar dagelijks zo’n 2,5 miljoen liter frisdrank wordt geproduceerd. ,,Onze productielijnen voor PET-flessen zijn geschikt voor het blazen en vullen van flessen met - of volledig van - gerecycled plastic”, zegt Coca-Cola-woordvoerster Regine Crobach. In de fabriek werken meer dan 300 mensen.

Inzameling en recycling

Coca-Cola zegt hiermee ten opzichte van volledig nieuw plastic in 2019 in Nederland ruim 10.000 ton nieuw plastic te besparen. Daarnaast zou het een CO2-besparing opleveren van 21 procent per jaar op de productie van de plastic flessen.

De plastic flessen blijven volledig recyclebaar zodat ze steeds opnieuw kunnen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe flessen. Het gerecycled plastic dat wordt gebruikt in deze flessen is afkomstig uit Nederland, dankzij uitgebreide inzameling en recycling van verpakkingen.

Volledig scherm Plastic flessen in de Coca-Cola fabriek in Dongen. © Coca-Cola Nederland

De coronacrisis zorgde ook voor Coca-Cola voor tijden waarin een beroep werd gedaan op het vermogen zich aan de omstandigheden aan te passen.

Crobach: ,,De coronamaatregelen hebben in het begin invloed gehad op onze klanten; van de ene op de andere dag moesten veel van onze klanten hun deuren sluiten. Voor de fabriek betekende dit een verandering van wat er geproduceerd moest worden; sommige producten (zoals glazen flesjes) werden opeens niet meer afgenomen, terwijl supermarkten – zeker in de eerste weken- het extra druk hadden. Inmiddels draaien al onze lijnen weer.”

Vermindering van krimpfolie

Dit jaar april had in de Dongense fabriek een nieuwe zogeheten kartonstraat moeten openen, waarmee multipacks sblikjes frisdrank in kartonnen verpakkingen kunnen worden verpakt. Dat zou een flinke vermindering in het gebruik van het aloude krimpfolie betekenen.

De coronamaatregelen gooiden ook daar roet in het eten. En dan niet zozeer in Nederland, maar aan de andere kant van de oceaan. De bouw van de machine is klaar, maar voor de ingebruikname en exacte afstelling moesten technici uit de Verenigde Staten overkomen. En dat ging niet toen er forse reisbeperkingen werden ingevoerd door president Trump. De machine is inmiddels klaar voor productie, Coca-Cola verwacht dat de nieuwe kartonnen verpakkingen vanaf medio november op de markt komen.

Kritiek

Coca-Cola ligt als frisdrankgigant permanent onder vuur bij milieu-activisten. Bij een wereldwijde opruimactie werd vorig jaar van geen enkel merk meer plastic afval aangetroffen als van Coca-Cola.

Volledig scherm Einde aan een tijdperk: nieuw plastic is straks taboe bij Coca-Cola. © Coca-Cola Nederland