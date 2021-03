Cobien is het nieuwe gezicht van De Biesbosch: ‘Het wordt pionieren’

Met zo'n overeenkomst alleen kom je er niet, er is ook een regisseur nodig om plannen te smeden naar eenduidig beleid, waarin alle belanghebbenden – van gemeente, tot burger en ondernemer – zich terug kunnen vinden. Per 1 februari is Cobien Bruggeling (33) die eerste Biesboschregisseur. Woonachtig in Rotterdam, opgeleid tot en stedenbouwkundige, was in haar laatste job in dienst van de gemeente Dordrecht.



Biesbosch en stad, het zijn twee tegenpolen. Maar, stelt Bruggeling, er zijn wel degelijk raakvlakken. ,,Als teamleider had ik een helikopterfunctie: het bij elkaar brengen van verschillende partijen met verschillende belangen om uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat te boeken.”