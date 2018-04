De coalitiebesprekingen zijn na de Paasdagen voortvarend opgepakt. In totaal vier sessies verwachten de onderhandelaars er uit te komen. De gesprekken verlopen in goede harmonie vinden de fractievoorzitters Jac Wouters (CDA), Johan Manders (Gemeentebelang) en Corné Machielse (Kern'75).

Centrumplan

,,Vorige week hebben we het onder meer gehad over de portefeuilleverdeling en de grote projecten'', zegt Wouters. ,,We gaan van vier naar drie wethouders. Grote projecten als centrumplan Rijen zou bij Rolph Dols kunnen en centrumplan Gilze bij Aletta van der Veen. Maar dat is nog niet definitief.'' Dat zijn de plannen die Willem Starreveld trok. Dat geldt ook voor het plan rond de herinrichting van de spoorzone. Gekeken wordt welke wethouder dat op zou kunnen pakken. ,,Niet iedereen heeft daar even veel gevoel bij.''

Voor de hand ligt dat Rolph Dols weer financiën doet en Ariane Zwarts een deel van het sociaal domein als zorg en participatie en mogelijk een verzwaring van de portefeuille van een andere wethouder. ,,Deze portefeuilles zijn min of meer verdeeld, maar daar moeten we nog een laatste ronde over praten'', zegt Wouters. De CDA-fractievoorzitter verwacht dat donderdag alles op papier staat en de onderhandelaars er dit weekeinde een klap op kunnen geven. ,,Dan moeten de leden zich er nog over uitspreken.''

Flinke klus

Johan Manders van Gemeentebelang bevestigt dat Ariane Zwarts, als het aan hem ligt, verder gaat met de portefeuille sociaal domein. Over de bouwprojecten uit de portefeuille van Starreveld bestaat nog geen totale overeenstemming. ,,Of je er zin in hebt is niet altijd het belangrijkste'', vindt hij. Manders twijfelt of het geschreven akkoord al donderdag klaar is. Hij denkt eerder aan begin volgende week, omdat dat ook nog wel een flinke klus is.

Opletten