Coalitieakkoord Drimmelen ondertekend

Onderzoek naar affaire oud-burgemees­ter Stefan Huisman begint

7:48 OOSTERHOUT - Wat is er mis gegaan in de affaire rond oud-burgemeester van Oosterhout, Stefan Huisman? Het onderzoek naar de rol van de gemeenteraad en anderen uit de nabije werkkring van de begin dit jaar in opspraak geraakte Huisman begint deze week. Het rapport wordt voor de zomervakantie gepresenteerd.