Coalitie in Gilze en Rijen is er uit

De initiatiefnemers CDA en Gemeentebelangen spreken van een constructief overleg, dat de afgelopen week in vier sessies is afgehandeld. ,,Maandagavond moesten de puntjes op de i worden gezet, maar werd het onverwacht toch nog laat'', zegt Jac Wouters van het CDA. ,,De teksten zijn nagelopen en de ambities herschreven. Het was constructief. Alle partijen hebben punten kunnen binnenhalen.'' Anderzijds vindt hij ook dat de verschillen niet erg groot waren. ,,We kennen elkaar.''

Tevreden

Centrumplan

Afstand

De VVD was een van de winnaars van de verkiezingen. David Vermorken vindt dat zijn partij op afstand is gehouden. ,,In een tussendoortje heeft Jac Wouters gevraagd of we wensen hadden. Dat heb ik afgewimpeld. Maak er een serieuze uitnodiging van en dan kunnen we praten, maar die hebben we niet gehad.'' Jac Wouters spreekt dat tegen. ,,Ik heb hem serieus de vraag gesteld of hij nog punten had die hij graag mee zou willen geven. Zijn antwoord was: het hele VVD-programma. Dat interpreteer ik als een 'Nee'.'' Verder vindt Wouters dat als de VVD nog iets had gewild de partij ook zelf had kunnen komen.