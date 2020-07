Coalitie Geertruidenberg sneuvelt: ‘Er heeft een afrekening plaatsgevonden’

RAAMSDONKSVEER - De coalitie in de gemeente Geertruidenberg is gesneuveld. Keerpunt‘74 heeft donderdagavond de stekker eruit getrokken. Ook het CDA stapt eruit. Dat maakte fractievoorzitter Albert Smit bekend. De coalitie bestond uit Lokaal+, Morgen!, Keerpunt‘74 en het CDA.

,,Er heeft een afrekening plaatsgevonden”, zegt Smit. Morgen!, Lokaal+, D66 en VVD wilden tijdens de raadsvergadering een motie van wantrouwen indienen, maar Van Vugt had al ervoor zijn ontslag ingediend. Dat maakte de motie overbodig. Smit: ,,Dit is kortzichtige blokpolitiek. Zet de mensen centraal, zeggen sommigen. Alleen vandaag even niet.”

Smit was woest over de vorige vergadering. ,,De stemming was jolig, schande, schande! Keerpunt‘74 was de grote winnaar van de verkiezingen. Onze inwoners zitten niet te wachten op het wijzen naar anderen, puur om te beschadigen.”

Berrie Broeders (CDA) was het hiermee eens: ,,Als je dit uitspreekt en je krijgt antwoorden. De wethouder geeft aan dat hij aan de slag wil. Het moet een keer klaar zijn, het betreft een bestuurskwestie.” Hij had geen goed woord over Morgen! en Lokaal+. ,,Dit stuit ons extreem tegen de borst. Hier wordt keihard gespeeld om een wethouder weg te krijgen. Leg mij uit waarom deze wethouder moest wijken? Niemand is gebaat bij deze spelletjes. Deze avond kent alleen maar verliezers. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Van Vugt liet zich vorige week kritisch uit over de coronaregels. Dit interview viel niet goed. De wethouder had daarvoor al wel zijn excuses aangeboden.

Het college van B en W bestaat nu uit burgemeester Marian Witte, Mike Hofkens (Lokaal+) en Kevin van Oort (Morgen!).

,,Dit doet zeer, we betreuren wat hier gebeurt”, reageert burgemeester Witte.