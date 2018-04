Jürgen Vissers wethouder voor Drimmelen

Het bestuur heeft dat besluit vanavond bekend gemaakt. Vissers neemt de wethouderspost over van de huidige wethouder Hans Kuijpers.

Volledig scherm Jurgen Vissers van Groen Drimmelen (VP/D66) © JOHAN WOUTERS

Vissers is nu twaalf jaar raadslid, waarvan de laatste 8 jaar als fractievoorzitter. Met de keuze voor Vissers kiest het bestuur voor de langere termijn. Ook is hij meer zichtbaar dan Hans, verklaart partijvoorzitter Ricus Tiekstra. ,,Anders dan Hans die meer op de achtergrond blijft, kiest Jürgen voor het podium. Hij is meer zichtbaar."

De coalitie is op een haar na gereed. De drie partijen zitten op één lijn en zeggen elkaar te 'omarmen' om verder te gaan. Woensdagavond (morgen) wordt er verder gepraat over de inhoudelijke punten en de wethoudersposten.

Volledig scherm Informateur Braspenning overhandigde donderdag zijn coalitie-advies aan Harry Bakker. De drie partijen hebben inmiddels besloten door te gaan. Morgenavond zijn er al gesprekken over de wethoudersposten. © Marja Klein Obbink

Formateur is Ton Braspenning, die eerder als informateur het voorwerk deed. De voormalig wethouder van Alphen-Chaam presenteerde donderdagavond zijn advies om met Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66) door te gaan met de huidige coalitie.

Volgens Harry Bakker, die met Lijst Harry Bakker als grootste partij de winnaar werd van de verkiezingen, 'omarmen' de drie politieke partners het advies van -toen nog- informateur Braspenning. Bakker: ,,Donderdagavond is het informatieproces afgerond met gesprekken tussen alle partijen. Groen Drimmelen liep achter in het proces, omdat wij met de VVD al inhoudelijk dichter bij elkaar lagen. Maar alle partijen zijn het nu in hoofdlijnen eens en we hebben onze uitgangspunten bepaald."

Harry Bakker zei afgelopen donderdag uit te gaan van de huidige bezetting in fte's als het gaat om de wethoudersposten. Momenteel heeft Drimmelen vier wethouders; twee van Lijst Harry Bakker (Harry Bakker en Jan-Willem Stoop), een van de VVD (Johan van Oosterhout) en Hans Kuijpers, die nu dus wordt vervangen doors Jurgen Vissers namens Groen Drimmelen.