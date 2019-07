Club X outdoor in Drimmelen: feesten met zonnebrillen en waterijsjes

VideoDRIMMELEN - ,,De entourage is anders, de sfeer is bijna hetzelfde", vat Dennis van de Veeken uit Oosterhout de eerste editie van Club X Outdoor samen. ,,De locatie hier aan de Drimmelse haven is heel mooi en de compacte opzet maakt het gezellig."

In de ochtend leek het er even op dat het gabberfeest volledig zou verregenen. Na de middag brak de zon echter royaal door en werd het een festival vol zonnebrillen en waterijsjes.

Minder festivals

De dag dat Club X outdoor voor het eerst een plaats inneemt op 's lands festivalagenda, oppert minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) het idee om het aantal festivals in Nederland terug te dringen. Dit met als doel de drugcriminaliteit in te perken door de afzetmarkt te verstoren. Een even onzalig als onzinnig idee, lijken de meeste bezoekers te vinden.

Het lichaam van Leonie Neervoort (41) uit Rotterdam 'leest' via haar vele tatoeages als een lofzang op bijna dertig jaar uitgaan. ,,Uiteraard kwam ik vroeger ook bij Club X", zegt ze. Wat de Rotterdamse betreft, horen party's en pretpillen, of andere feestdrugs, bij elkaar. ,,Het is zelden dat ik niet gebruik." Drinken doet ze vandaag overigens nauwelijks. ,,Maximaal twee biertjes", zegt ze. ,,Ik ben vandaag de bob."

Volledig scherm club x outdoor © Martijn Schraven

Way of life

Nannie Verweij is eveneens al jaren een vertrouwd gezicht op feesten. Dansen is voor haar meer dan een passie, het is een way of life. ,,Ik heb laatst nog 48 kilometer gedanst, op een feest in Eindhoven." Ook vandaag draagt de Zeeuwse een activity tracker om haar pols. ,,Ik ben pas net hier", licht ze toe terwijl ze laat zien dat ze op dit moment 15,6 kilometer, of 20.0165 stappen gedanst heeft."

Verweij feest zelf volledig drugvrij. Toch vindt ze dat het terugdringen van het aantal festivals geen zin heeft. Bij deze eerste versie van Club X Outdoor heeft ze enkele kritische kanttekeningen: ,,In het mulle zand kun je niet dansen, daar is een harde ondergrond voor nodig."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er één incident is geweest. Een zeventienjarige bezoeker gedroeg zich agressief tegenover de beveiliging en is hierom aangehouden. Hij bleek daarbij in het bezit van harddrugs.

Volledig scherm club x outdoor © Martijn Schraven