Click and collect niet zaligmakend voor Oosterhoutse winkeliers: ‘Mensen kopen nu heel gericht’

,,Matig”, antwoordt Johan Broekhoven van de Intertoys in Oosterhout op de vraag hoe het gaat met de winkel in deze tijd. ,,In procenten uitgedrukt hooguit tien procent van wat ik normaal omzet. Mensen kopen nu heel gericht. Wanneer ze in de winkel komen, kopen ze vaak meer dan alleen datgene waarvoor ze binnenliepen.” Van verschillende ondernemers heeft Broekhoven al begrepen dat ze overwegen te stoppen met de click and collect-service. En inderdaad zijn er in de stad verschillende winkels te zien waar de lichten op deze zaterdagmiddag uit zijn gebleven.

Bij de winkels die wel ‘open’ zijn, is de toonbank verplaatst naar de deur. In veel gevallen voorzien van een bel om personeel te waarschuwen. Bij andere winkels hangt een briefje achter het raam met daarop een telefoonnummer om te bellen als je je bestelling komt ophalen.

‘Er wordt geregeerd vanuit angst’

Het kabinet besloot vorige week winkeliers weer wat ruimte te geven. Online bestellen, en dan een paar uur later ophalen, volgens een strak tijdschema. Dit zou ondernemers de kans geven nog iets te verdienen in deze lastige coronatijd. Als het aan de speelgoedwinkeleigenaar ligt, worden de regels snel verder versoepeld. ,,Er wordt geregeerd vanuit angst”, zegt hij. ,,En angst is een slechte raadgever.”

Ondanks dat er niet echt geshopt kan worden, is er redelijk wat volk op de been in het centrum van Oosterhout. Het is dan ook prachtig voorjaarsweer én het is markt. Mevrouw Jo van den Elshout geniet, zittend op haar rollator, van het zonnetje. ,,Ik wacht tot de winkels weer gewoon open zijn”, zegt de 87-jarige. Aan online bestellen doet ze niet. ,,Ik heb niet eens een computer.” Het shoppen blijft deze middag bij een fijne wandeling en een bezoek aan Kruidvat en Albert Heijn. Beide winkels die ook ten tijde van de lockdown gewoon open mochten zijn.

Winkels mogen sinds 10 februari weer open zijn, maar alleen voor click and collect.

Online kleding kopen is lastig

Bij modewinkel Cecil staan Aukje de Zeeuw en een vriendin. Zij hebben wel internet en komen nu hun bestelling ophalen. Ideaal is het niet, op deze manier kleding bestellen. ,,Het is uitverkoop, dus je wordt toch hebberig”, zegt De Zeeuw vrolijk. Het lastige van kleding online kopen, is dat je het niet kunt passen, niet voor kunt houden en ook niet even aan de stof kunt voelen. Winkelmedewerkster Roos de Graaf had de vrouwen graag binnengelaten. ,,Toen we zeven klanten binnen mochten hebben, ging het prima”, vertelt ze. ,,En al zouden het er maar vier mogen zijn, dat zou al schelen.” Tegelijkertijd geeft De Graaf aan heel blij te zijn eindelijk weer klantcontact te hebben.

Het lastige van kleding online kopen, is dat je het niet kunt passen, niet voor kunt houden en ook niet even aan de stof kunt voelen.

Bij Van Liesdonk Modeschoenen spreekt een buitengewoon opsporingsbeambte (boa) eigenaresse Monique van Liesdonk aan op het feit dat er in de portiek van de winkel een tiental schoenen uitgestald staan. En dat mag niet. Het langslopend publiek zou uitgenodigd kunnen worden te blijven staan voor de winkel. De onderneemster is het er hartgrondig mee oneens dat hierover gevallen wordt. ,,Het zijn nu eenmaal de regels”, aldus de boa.

Omzet dramatisch gedaald

Dat er amper honderd meter verderop een markt gaande is, doet daar niets aan af. Al geeft dezelfde boa later in gesprek heel eerlijk toe ‘het soms ook niet allemaal meer te kunnen volgen’. Van Lieshout geeft aan dat ze ‘continu bezig is met binnenkomende mailtjes en telefoontjes’. Maar ondanks dat, is de omzet ook hier dramatisch gedaald. ,,En de huur blijft ondertussen natuurlijk wel gewoon doorlopen”, aldus de winkeleigenaresse.