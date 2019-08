Classic Wings en Wheels naar negende editie op vliegbasis Gilze-Rijen

Oosterhout­se diploma­zwem­mers nog niet op Amerikaan­se tv

18:00 OOSTERHOUT - De jeugdige Oosterhoutse zwemmers die een jaar geleden in de Warande zo hun best deden voor de camera's van een Amerikaanse tv-ploeg moeten geduld hebben. De opnames die door CBS News gemaakt zijn van het diploma-zwemmen in Oosterhout zijn nog niet verwerkt in een documentaire. Inmiddels is er door CBS wel een andere documentaire gemaakt over hoe Nederland omgaat met stormvloeden en de stijgende zeespiegel.