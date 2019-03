Claim tegen oud-WSG-directeur Peter Span kan de prullenbak in

BREDA - De miljoenenclaim die woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg al sinds 2012 eist van oud-topman Peter Span kan definitief de prullenbak in. De Hoge Raad heeft WSG in een cassatieprocedure in het ongelijk gesteld en de vorderingen tegen Span afgewezen.

De organisatie van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) is eind vorig jaar ontmanteld. Alle vastgoed van WSG is toen verdeeld over acht corporaties uit de regio. WSG bestaat wel nog op papier, omdat de laatste fase van de sanering nog moet worden afgerond.

Lees ook Woningcorporatie WSG haalt bakzeil in zaak tegen oud-directeur Lees meer

Enorme groei

In de eerste tien jaar van deze eeuw maakte WSG onder de toenmalige directeur Peter Span een enorme groei door die vooral gefinancierd werd met torenhoge leningen. Toen WSG in 2011 in de geldproblemen kwam, moest Span het veld ruimen.

Het ontslag van Span was officieel een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijdse goedvinden. In de overeenkomst was een ontslagvergoeding opgenomen en een kwijtscheldingsclausule, waarin partijen beloofden nooit meer geld van elkaar te eisen. Maar in 2012 vond WSG dat de clausule niet meer geldig was, omdat de schade die geleden was veel hoger was dan voorzien (en Span zou daar de schuldige van zijn).

Financiële ellende

In 2012 en 2013 leidde dat tot rechtszaken tegen Span, die WSG telkens verloor. De rechters vonden dat WSG de kwijtscheldingsclausule moest respecteren. Ook al zou Span schuldig zijn aan de financiële ellende, want dat had WSG kunnen weten vóórdat het afvloeiingscontract met Span werd getekend.