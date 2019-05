CJG nog niet in politiebureau Geertruidenberg: overgang personeel kost meer tijd

DRIMMELEN/GEERTRUIDENBERG - De overgang het van personeel naar de nieuwe organisatiestructuur van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) kost meer tijd. De gemeenteraden van Drimmelen en Geertruidenberg besluiten hierdoor niet in juni, maar september over de doorontwikkeling.

De startdatum van het vernieuwde CJG in het voormalige politiebureau staat nog wel gepland voor 1 januari 2020.

Eén werkgever en één personeels- en salarisadministratie. Per 2020 zijn de gemeenten als Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) samen eigenaar van het CJG; onderdeel van het jeugdzorgbeleid. Het bestuur wordt hierbij gevormd door twee wethouders.

Nu is het CJG nog een netwerkorganisatie, waarin de gemeenten samenwerken met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Die instanties detacheren hun personeel aan het CJG. Binnen de BVO worden deze straks in dienst genomen. Verschillen in bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden tussen zorgprofessionals moeten hierdoor verkleind worden en de samenwerking verbeterd.

CAO

Maar Key Groep, begeleider van het overgangstraject, komt er wat betreft die arbeidsvoorwaarden nog niet uit. Ze worstelt met de vraag of er sprake is van Overgang van Onderneming (OVO) van het personeel, wat betekent dat de huidige werknemers automatisch van rechtswege overgaan met het behoud van hun eigen arbeidsvoorwaarden. Ook is het nog niet duidelijk hoe Cao’s en pensioenfondsen er precies uit gaan zien. Om dit beter uit te zoeken is er een extern bureau ingeschakeld.

Met het nieuwe BVO CJG, komt er ook een nieuw pand. De organisatie verplaatst zich van de Schattelijn in Geertruidenberg naar het oude politiebureau aan de Amerweg. In het gebouw komen ook werkplekken voor het Sociaal Wijkteam van de gemeente Geertruidenberg. De bovenverdieping wordt verhuurd aan een andere partij.