Circuitvliegen met Bambi boven Gilze-Rijen

,,Dit zijn essentiële trainingen'', vertelt Chinook-piloot Jan Joost uit Breda. ,,Hier maar ook elders in het land oefenen de piloten dagelijks voor situaties als in Afghanistan en Mali'', vult Melvis aan. Hij is verantwoordelijk voor het aanhaken van de lading en eventueel bijsturen vanuit de helikopter of vanaf de grond. Met het droppen en laden van voedsel, materieel, voertuigen of water (blussen) zijn de Chinooks belangrijke transporteurs via de lucht in moeizaam toegankelijk gebied.