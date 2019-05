Chroom 6-slachtoffers ook buiten Tilburg geholpen

Gouden gemeente­speld voor oud-wethouder Rolph Dols

10 mei RIJEN - Bij de afscheidsreceptie van oud-wethouder Rolph Dols vrijdagmiddag had burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen een verrassing in petto. Dols kreeg de gemeentelijke erespeld in goud uitgereikt.