Chronisch zieke mensen hebben het extra zwaar in coronatijd: minder rust en meer stress

De helft van de Nederlandse bevolking leeft met minstens één chronische ziekte, stelt onderzoeksinstituut Nivel. Denk daarbij aan onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Voor deze mensen is deze coronaperiode een zware tijd, omdat we meer op elkaars lip zitten. Daardoor is het bijvoorbeeld moeilijker om rustmomenten te pakken. Of krijgen de kinderen van wie een ouder ziek is daar meer van mee dan de ouder in kwestie zou willen.