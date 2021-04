Chronisch ziek, een druk gezinsleven én coronatijd: ‘Ik rouw iedere dag om het verlies van mijn oude ik’

Niet bang voor hoogtes: in oude suikerfa­briek Zevenber­gen trainen klimmers op telecommas­ten en kranen

19 april De bouw van een woontoren, het onderhoud aan een windmolen of het plaatsen van een airco op het dak van een distributiecentrum. Het is dagelijks werk dat in de toekomst eerder meer dan minder wordt. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Heb je stalen zenuwen en twee rechterhanden, kun je zo aan de bak. Als je ook nog kunt lassen, ‘dan ben je goud waard'.