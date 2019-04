Christ Mol op pad met vier collectebussen in en om Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Christ Mol uit Raamsdonksveer is gestart met zijn collectemarathon. Tweeduizend adressen gaat hij langs om te collecteren voor Nationaal Fonds Kinderhulp. De uitdaging is uit nood geboren.

Kinderhulpcollectemarathon. Het is een heel lang woord, goed voor verschrikkelijk veel bonuspunten met scrabbelen. Maar het is ook een lange tippel voor Christ Mol (64).

Dinsdagmorgen zwaaiden de wethouders John van Vugt en Mike Hofkens hem even na acht uur uit bij het gemeentehuis in Raamsdonksveer; half negen 's avonds eindigt zijn collectetour in de Julianalaan. Ondertussen belt Mol bij zo'n tweeduizend adressen aan voor een bijdrage aan het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderhulp ondersteunt jongens en meisjes in Nederland die in armoede leven.

Steuntje



Er waren dit jaar te weinig collectanten. Dan komt er minder geld in het laatje van Kinderhulp, dus gaat het ten koste van juist die kinderen die een hoopvol steuntje in de rug nodig hebben. ,,Dat vond ik heel erg", zegt Mol, ,,vandaar die marathon." Maar liefst vier collectebussen heeft hij bij zich. Hij hoopt dat ze allemaal worden gevuld.

Aandacht voor zijn actie is er in ieder geval genoeg, onder meer verzorgd door de gemeente. ,,Christ is bescheiden", weet wethouder John van Vugt, ,,maar hij verdient het om hem deze actie in de spotlights te zetten. Raamsdonksveer kent Christ namelijk als een supervrijwilliger."

Verslaafden

Zijn onderdanen moeten veel werk verrichten. Goede wandelschoenen helpen hem daarbij. Maar Mol is ook ervaren. ,,In 2014 heb ik in drie maanden 3000 kilometer langs alle buitengrenzen van Nederland gelopen. Toen voor Stichting Hoop, die verslaafden een kans geeft om uit de ellende te komen."