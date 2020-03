Chinooks Gilze-Rijen versierd voor jubileum squadron

‘Dit is een mijlpaal van het squadron. 75 jaar, dat is echt groots!’, twittert LtKol Niels van den Berg, commandant 298 squadron. Ook vliegt het squadron dan 25 jaar met de Chinook, een transporthelikopter die personeel en materieel vervoert. De Chinook vliegt ook voor onder meer het blussen van natuurbranden.

Libelle

De klus is uitgevoerd in een van de hangars van vliegbasis Woensdrecht. Grafisch ontwerper Jeroen van Veenendaal heeft er samen met de schilders van 980 squadron het uiterste uitgehaald.



Voorlichtster Rebecca van Geel van de Vliegbasis vertelt dat het bij de luchtmacht de gewoonte is om bij jubilea bijzondere kenmerken aan te brengen op de kisten. ,,Aan de ene zijde is een libelle aangebracht. Die zit in het embleem van deze eenheid, die 13 chinooks op vliegbasis Gilze-Rijen heeft en vier in de Verenigde Staten.”