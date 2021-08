Chinooks Gilze-Rijen op pad voor blushulp in Albanië

Rondweg bij Oosterhout voorlopig van de baan, Den Hout opgelucht: ‘We blijven alert’

4 augustus DEN HOUT - Een westelijke rondweg is geen oplossing voor de verkeersproblemen richting Den Hout, en is voorlopig dan ook niet aan de orde. Dat meent het Oosterhoutse college van B en W. In het kerkdorp wordt enthousiast gereageerd: ,,Maar we blijven op ons hoede.”