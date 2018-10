Chinooks en Apaches Gilze-Rijen vliegen boven Formule I-wagens in Austin

Boven het Circuit of the Americas in Austin (Texas) maakten 3 Apaches en 2 Chinooks van vliegbasis Gilze-Rijen een fly-by. Dat gebeurde 5 minuten voor aanvang van de formatieronde voorafgaand aan de start van de race. In de door honderden miljoenen televisiekijkers bekeken race eindigde landgenoot Verstappen uiteindelijk op een indrukwekkende tweede plaats. Dat gebeurde nadat hij van de 18e positie was vertrokken en op het eind zelfs nog meestreed om de zege.