Chinook maakt voorzorgslanding in Velddriel

De helikopter maakte de landing vanwege een technisch mankement. Wat er precies aan de hand was, is onbekend. Een technisch team is ter plaatse om onderzoek te doen.

Wei

De landing ging volgens de regels. De landingsplaats is gelegen in een lege wei in het buitengebied van Velddriel, ver verwijderd van de openbare weg. Er was geen sprake van een noodsituatie. De bemanning is veilig. Uit hoeveel personen die bemanning bestond is niet bekend. Ook was er geen gevaar voor personen, dieren en verkeer.