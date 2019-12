Chillzone voor arbeidsmigranten, overlast rond Katjeskelder neemt af

The White Boys sleept Hutten voor de rechter: ‘Hij wil de club kapot maken’

6 december WASPIK – Voetbalclub The White Boys staat in de boksring met Leon Hutten, voormalige hoofd jeugdopleidingen daar. De club sleept de Tilburger voor de rechter, vanwege mogelijk negatieve uitspraken over de Waspikse vereniging. Zo blijkt uit correspondentie in handen van deze krant. Half december is er een kort geding gepland.